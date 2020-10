A la veille de ses 50 ans, l'homme - visage émacié et corps sec d'athlète - ne semble pas prêt à lever le pied: sa société Xefi souhaite conquérir l'Europe où elle vise 300 agences en 2025.

Sans le bac, M. Rosenthal a tracé son chemin loin des codes d'une industrie dominée par les diplômés des grandes écoles. Son atout maître: sa connaissance des entrailles des ordinateurs que ce "geek" autoproclamé bidouille depuis son plus jeune âge.

"S'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que je peux dépanner n'importe quel ordinateur", assure-t-il à l'AFP au siège de Xefi à Rillieux-la-Pape (banlieue lyonnaise).

Vendeur de jeux vidéo à 17 ans, puis militaire pendant trois ans, ce fils de sous-marinier s'installe à Lyon comme réparateur d'ordinateurs. "Avec une promesse toujours tenue": une réparation en 24 heures, à un prix forfaitaire.

Ses clients: au départ des particuliers, puis des très petites entreprises (TPE), sans service informatique, qui constituent encore aujourd'hui, le coeur de l'activité de l'entreprise.

A l'époque, "Sacha laissait ses cartes de visite chez les vendeurs informatiques", raconte Manu de Macedo qui avait sympathisé avec lui car son "ordinateur n'arrêtait pas de planter". L'ouvrier fraiseur sera la première recrue de M. Rosenthal. Cet autre autodidacte est aujourd'hui directeur technique de l'entreprise.

Suivront par ordre d'embauche la femme de M. Rosenthal (styliste), puis le frère de M. de Macedo (ébéniste). En trois ans, la société, créée avec 50.000 francs d'économies, passera à 20 collaborateurs.

"Je forme des gens qui ne connaissent rien" à l'informatique, souligne le dirigeant. "On est très axé 'valeurs'. Pas 'diplômes'".

"C'est quelqu'un qui aime accompagner les gens sur la durée", souligne Nelly Fourgous, aidée par Sacha Rosenthal pour monter sa boîte de communication dans le cadre du réseau Entreprendre.

Rapide expansion

L'atelier de réparation initial est rapidement doté d'un espace de vente d'ordinateurs et de copieurs. C'est le modèle qui prévaut aujourd'hui, le groupe comptant désormais 104 de ces agences intégrées.

A partir de 2007, la société se lance dans les acquisitions. Pour compléter son maillage du territoire. Puis pour se doter d'un réseau de fournisseurs intégrés (câbles, sécurité informatique, copieurs...), travaillant pour le groupe et des tiers. Ceci, afin que ses clients TPE trouvent tout dans un seul lieu.

En 2013, le groupe s'attaque au "cloud", avec l'ouverture d'un premier centre de données dans l'Ain. "On s'est endetté à hauteur de 3,5 fois nos fonds propres, souligne le dirigeant. "Le risque était énorme. L'année suivante nous n'avions plus un euro en trésorerie".

Pour alimenter ses "data centers", il accélère les rachats d'agences et se lance dans la franchise. Et l'aventure, dans laquelle le groupe a englouti 28 millions d'euros, est un succès dès la première année.

Aujourd'hui, Xefi réalise un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros. Le groupe est bénéficiaire et le restera en cette année de pandémie.

Cette rapide expansion s'est faite sans ouvrir le capital de l'entreprise, toujours détenu par M. Rosenthal et les cadres.

"Depuis l'origine, 98,5% des bénéfices ont été réinvestis dans l'entreprise", explique-t-il. "On refuse de faire entrer des fonds d'investissement au capital pour accélérer".

"Monomaniaque"

Au siège de la société, un bâtiment utilitaire en cours de rénovation, M. Rosenthal a fait construire une piste d'athlétisme de 108 mètres de long.

Car le sport, en particulier la course extrême, est son autre passion. Le siège compte trois salles de sport et chaque bureau porte le nom de grands sportifs. Un kiné et un coach sont employés à temps plein.

"Je suis un monomaniaque de la santé par le sport", reconnaît Sacha Rosenthal.

Selon M. de Maceo, les programmes sportifs sont suivis peut-être par "70% des salariés". "Il m'a 'imposé' un coach. Au début, je traînais les pieds, maintenant je ne rate plus une séance".

Selon M. Rosenthal, la société affiche un taux d'arrêt-maladie près de trois fois inférieur à celui de la profession: "j'ai plein de gens en forme", sourit-il.

Lui consacre une grande partie de ses matinées au sport. Au minimum cinq fois par semaine. Dès 7H30. "C'est un compétiteur. S'il fait un +ironman+, c'est pour terminer parmi les meilleurs", souligne son coach personnel Eric Villena.

"Il faut plutôt le freiner. Je suis aussi payé pour le préserver...".