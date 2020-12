Le mois de décembre est synonyme de fêtes et de cadeaux. Des cadeaux qui représentent tout de même un sacré budget quand il s'agit de faire plaisir à ses enfants, parents, collègues ou amis. Une étude conjointe menée par Klarna et iVox auprès de 1.000 Belges révèle d'ailleurs plusieurs chiffres intéressants sur le budget moyen alloué pour ces multiples achats.

Différence entre Flamands et Wallons

Lors de sa tournée du 6 décembre, Saint-Nicolas consacrera en moyenne 58 euros par enfant. Un chiffre qui varie selon le destinataire du cadeau.

Les parents se montreront généralement plus généreux quand il s'agira de leur propre enfant (65 euros) que pour un cadeau destiné à un autre enfant (37 euros). En moyenne, le Belge offrira l'un ou l'autre cadeau à trois enfants pour un total de 143 euros.

Le Père Noël est généralement un poil plus généreux puisqu'il allouera 68 euros de moyenne pour cinq personnes.

La personne la mieux lotie est généralement notre partenaire. Et mieux vaut être en couple avec un Wallon entre 35 et 54 ans, qui sont les plus dépensiers. Un Flamand dépensera en moyenne 100 euros, alors qu'un Wallon montera jusqu'à 146,5 euros.

Les auteurs de l'étude précise aussi "qu'environ 88 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles dépensaient autant ou plus en ligne qu’avant la pandémie de coronavirus. (...) 63 % indiquent que leurs achats de fin d’année seront exactement les mêmes que l’année dernière. Ceux qui limitent leurs dépenses attribuent cette situation à des problèmes liés au coronavirus, comme une plus petite fête (26 %) ou un changement dans leur situation financière (25 %)."