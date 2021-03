En mars 2020, la BCE a évité à l'Europe de revivre une crise financière similaire à celle de 2008 Conjoncture François Thys et François Mathieu

© Shutterstock "En mars 2020, la BCE a agi directement pour éviter tout glissement”, détaille Eric Dor.

Avec l'instabilité économique engendrée par le Covid-19, un scénario similaire à celui de la crise financière de 2008 est-il encore possible aujourd’hui ? “La Banque centrale européenne a appris de ses erreurs. Sans son intervention, on aurait sans doute connu un scénario similaire. Mais en mars 2020, elle a agi directement pour éviter tout glissement”, explique Eric Dor, directeur des Etudes Economiques à l'IESEG School of Management.