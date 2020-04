Soldes d’été : un report “contesté” © REPORTERS Conjoncture Thomas Mangin

Le mercure grimpe, les journées rallongent et les commerçants s’inquiètent derrière leurs stores baissés. Avec le confinement – et la fermeture forcée des commerces – la question des soldes d’été, période cruciale pour les finances de nombreux acteurs, est sur toutes les lèvres. Hier, un élément de réponse, via un communiqué des ministres des Indépendants et de l’économie, Denis Ducarme (MR) et Nathalie Muylle (CD&V), leur est parvenu : les soldes d’été seront reportés au 1er août.