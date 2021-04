Son omniprésence dans les débats publics sur tout ce qui touche de près ou de loin les thématiques socio-économiques (et le football) en agace certains. Ses jugements tranchés, argumentés, en séduisent d’autres. Stijn Baert est l’économiste belge qui monte. “Je ne veux pas me pousser du col, mais c’est vrai que j’essaie d’avoir de l’impact dans le débat public. Vous, en tant que journaliste, vous voulez être lu, non ? Et bien, c’est la même chose pour moi. J’essaie de faire connaître mes travaux, sur le marché du travail essentiellement”, dit-il. Un marché complexe. Où il reste tant à faire. “Le problème de l’inactivité est un défi majeur pour nos Régions”, assène-t-il. Cela tombe bien, la Vivaldi a de grosses ambitions en la matière, avec un taux d’emploi attendu à 80 % d’ici à 2030…. “Mais attention à ne pas construire des châteaux de sable”, prévient-il.

Il est est l'invité éco.