Durant le confinement, sans surprise, les produits de longue conservation ont particulièrement eu la cote. Dès l’annonce du confinement, ce fut la ruée sur la farine, le papier toilette, les pâtes, le riz et les produits de nettoyage, autant de produits parmi les plus vendus chez Lidl depuis la mi-mars. "La levure, qui ne représente généralement qu’une part très limitée des ventes dans cette gamme, a connu une croissance des ventes de plus de 300 %. L’ensemble des machines à pain disponibles sur la boutique en ligne ont quant à elles étaient épuisées en seulement deux jours", indique Julien Wathieu, porte-parole du smart discounteur.

(...)