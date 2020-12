Sur le front de l’emploi, les employeurs belges plus optimistes que leurs salariés Conjoncture Vincent Slits

© Shutterstock

Malgré les incertitudes économiques du moment et une crise sanitaire dont personne ne se hasarde encore à prédire la fin, le moral des employeurs belges est meilleur que celui de leurs travailleurs. C’est du moins ce qui ressort d’une étude réalisée par Indeed, le numéro un des sites d’offres d’emploi dans le monde et en Belgique qui, le mois dernier, a questionné 1 000 travailleurs et 250 employeurs dans notre pays. Une étude qui a, par ailleurs, été menée dans treize autres pays.