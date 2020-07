Mathilde Frénois, correspondante à Nice (c) Libération

Sur le GPS, il faut taper l’adresse «quai Camille-Rayon». Mais pour tous les Azuréens, cette digue qui avance dans la Méditerranée au bout des remparts d’Antibes, c’est le «quai des milliardaires». Là où des yachts de 80 à 120 mètres, véritables palaces flottants, s’amarrent à l’abri des regards. Derrière un haut portail s’expriment toutes les extravagances en matière de grande plaisance. «C’est James Bond, s’amuse Guy Grognet, président de l’association Antibes International Yachting Academy. Vous êtes dans un autre monde. Quand vous commencez à être rationnel, vous n’êtes plus dans le coup.» Si l’imagination n’a pas de limite, le monde de la grande plaisance n’échappe pas aux contraintes du coronavirus. Sur les vingt emplacements pour méga-yachts, seule la moitié est occupée, la faute au blocage des frontières et à la crise économique qui en a découlé. Dans leur sillage, une filière est en danger.