En revoyant fortement à la hausse les accises sur les vins et spiritueux, de respectivement 31 % et 41 %, le gouvernement belge poursuivait un double but : augmenter les recettes fiscales sur les boissons alcoolisées tout en faisant baisser la consommation. Introduite en novembre 2015, la mesure est cependant loin de porter ses fruits, indique Geert Van Lerberghe, directeur général de Vinum et Spiritus.