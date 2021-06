Taxation des multinationales : des milliards de gain pour la Belgique mais… Conjoncture Laurent Lambrecht

© Shutterstock "Historiquement, la Belgique a disposé d’un régime fiscal très attractif pour les holdings."

Le grand mérite du taux minimal est de mettre un frein à la concurrence fiscale excessive entre les États. Une concurrence qui a conduit certains États ou paradis fiscaux à proposer des taux d’imposition au plancher pour attirer des multinationales. Mais, si un taux minimal mondial devait voir le jour, il ne servirait plus à rien de proposer un taux attractif. De nombreux pays pourraient donc remonter leur taux d’imposition jusqu’au minimum mondial. Dans ce cas, le pays d’origine de la multinationale n’aurait plus rien à prélever : en effet, les bénéfices des filiales ne seraient plus taxés en deçà du minimum. En outre, des sociétés pourraient quitter un pays si elles ne bénéficient plus d’avantage fiscal.