Taxe de solidarité sur les multimillionnaires : "Ça ne va pas rapporter grand chose" Conjoncture Van Campenhout Patrick

© Reporters / Scanpix

À propos de la taxe sur les comptes-titres belge, le professeur Thomas Piketty a clairement estimé que le taux du prélèvement de 0,15 % des montants dépassant le million d’euros n’était "vraiment pas beaucoup". Dans son optique, une taxe visant les grosses fortunes doit être progressive, et inclure tous les biens détenus par les contribuables. Et ceci est possible, selon lui, en élaborant un cadastre des fortunes.