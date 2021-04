Taxer les hauts revenus ? "Le FMI n’est pas une boutique de gauchistes, ils ont raison. La durabilité de l’économie en dépend" Conjoncture Antonin Marsac

© Johanna de Tessières Etienne de Callataÿ, chief economist chez Orcadia, a travaillé pour cette le Fonds monétaire international.

La priorité, comme l’a dit Biden, c’est d’améliorer la fiscalité internationale. Ce n’est pas une question que l’on peut aborder de manière isolée. On sait que l’argent est mobile. L’idée n’est pas de demander à ceux qui paient pas mal d’impôts d’en payer plus mais de demander à ceux qui ont les moyens d’y échapper de participer à une juste part. Il faut de l’éthique fiscale. Il y a, en retour, une paix sociale, des étudiants formés, des maladies contrecarrées. On bénéficie de la collectivité. À quoi ça sert d’être extrêmement riche si l’État n’a pas d’argent pour vacciner la population par exemple ?