Eco$tory | Jeff Skoll (premier président d'Ebay), Brian Acton (co-fondateur de WhatsApp), Sara Blakely (fondatrice et CEO de Spanx) ou encore Niu Gensheng (fondateur de Mengniu Dairy). Ils ne vous disent peut-être rien, pourtant ils font partie des gens les plus riches de la planète. A leurs côtés, on retrouve des noms plus ronflants comme Elon Musk ou Marck Zuckerberg. Leur point commun ? Ils font partie des 220 milliardaires, issus de 25 pays, ayant rejoint The Giving Pledge. Via cette “promesse morale”, les membres déclarent publiquement leur intention de consacrer au moins la moitié de leur fortune à la philanthropie.