Thierry Bodson (FGTB) se dit "outré" par l'accord salarial de la Vivaldi : un bureau exceptionnel convoqué à 10h Conjoncture François Mathieu

© BELGA

"Franchement, c'est mauvais", lance d'emblée Thierry Bodson, président de la FGTB. C'est mauvais parce que l'approche adoptée par le gouvernement est basée sur les entreprises et non les secteurs qui ont bien traversé la crise. C'est mauvais parce que la prime de 500 euros net est trop faible, et que les employeurs ne paieront que 16,5 % de cotisations sociales.