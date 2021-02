Thierry Evens (UCM) : "La légère hausse des hospitalisations ne justifie pas une telle réaction de panique" Conjoncture Fleur Olagnier

© D.R.

"On sent une impatience de toute la population, et dans les secteurs en grave difficulté, la marmite va exploser", appuie Thierry Evens, porte-parole de l'UCM. " Les gens changent de métier, et il sera ensuite plus compliqué de recréer des commerces et de relancer des secteurs entiers, que d'aider les entreprises à se redresser dès maintenant. Le gouvernement commet une erreur".