Pragmatisme sur le positionnement de l’Europe envers l’investissement public, d’abord. "La Commission met même la pression pour doper l’investissement public, pour que les effets s’en ressentent le plus rapidement possible. Cela l’a amenée à assouplir certaines règles budgétaires, pour ne pas répéter les erreurs commises en 2008 au sortir de la crise financière. On avait trop vite resserré les boulons en Europe alors que les États-Unis, sous l’ère Obama, avaient mis sur la table un grand plan d’investissements publics. Cela a créé de l’activité, de l’inflation et une remontée des taux d’intérêt, que nous avons payées au prix fort chez nous avec la crise des dettes souveraines."