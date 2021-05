Le 7 avril dernier, la Banque nationale de Belgique (BNB) annonçait le renouvellement du mandat du directeur Tim Hermans (47 ans) pour six ans. Au sein du comité de direction (du reste uniquement masculin), il est en charge de l’informatique, du cash et de la surveillance des infrastructures de marché, des services de paiement et des risques cyber. L’IT, c’est son dada. À la BNB on le sait car, dès qu’il faut faire un test, “on vient chez moi”, raconte cet économiste qui a “toujours regretté de ne pas avoir fait des études d’ingénieur”.

La crise sanitaire a-t-elle un impact sur l’utilisation du cash ?