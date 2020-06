Pieter Timmermans (FEB): "La vraie crise va seulement arriver. Il faut un gouvernement, et vite" © BELGA Conjoncture François Mathieu

"Tous les politiciens devraient l’accrocher au-dessus de leur lit. La vraie crise va seulement arriver. Et plus vite on aura un gouvernement et un plan de relance cohérent, plus vite se dessinera le redressement économique", a lancé Pieter Timmermans, administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), à l'occasion du Focus Conjoncture semestriel du lobby patronal.