Le patron des patrons belges se dit en "mode combat". Pieter Timmermans, conscient que l'on vit un moment historique, se dit content des mesures prises. Les contacts vont se multiplier aujourd'hui pour trouver des réponses adaptées pour les secteurs les plus touchés.

On vit une période inédite....

Oui, on vit un moment historique. Je n'ai jamais connu cela. Je me souviens juste des dimanches sans voiture en 1974 dans la foulée de la crise pétrolière mais ce que nous vivons aujourd'hui n'a pas d'équivalent.

Est-ce que cette crise a été bien gérée? On a vite compris que cela cafouillait entre le Nord et le Sud, avant que la Première ne parvienne à sortir de la mêlée…

Excusez-moi mais j'en ai marre. Marre d'entendre ce genre de propos. Des experts ont donné leurs avis et leurs conseils. Les ministres ont in fine pris leurs responsabilités et tout le monde se rend maintenant compte qu'on ne pouvait s'accommoder de mesures simplistes. Cela n'aurait pas été possible: il fallait agir de toute urgence. Je ne veux donc pas consacrer une minute de plus à cette querelle stérile. En début de semaine, j'étais effectivement monté au front en dénonçant une certaine forme de cacophonie entre différents responsables politiques, mais les choses ont été prises en mains, et c'est un soulagement.

Les mesures sont aussi inédites que douloureuses

Ce qui compte avant tout, c'est la santé. Il fallait donc prendre les mesures qui ont été mises sur la table. Et même sur le plan économique, pour drastiques que soient ces mesures, il vaut mieux les prendre maintenant, et éviter d'en prendre de plus dures encore dans quelques semaines, ce qui aurait un impact encore plus important. Je suis donc content que le gouvernement ait pris ses responsabilités; je plaidais depuis quelques jours pour cette prise en main. Les mesures sont dures, mais à 14h, nous aurons une réunion avec les autres stakeholders économiques du pays, notamment pour voir comment on peut aider les secteurs qui seront touchés.

On pense à l'horeca, surtout...

Oui, mais pas seulement. Cela dit, des mesures ont déjà été prises, qui concernent le chômage temporaire. C'est déjà une aide substantielle. Le report ou l'annulation du paiement des cotisations sociales, qui doit avoir lieu fin mars, c'est aussi une piste qui sera peut-être explorée, comme celle qui concerne le report ou l'annulation du report des intérêts sur crédits en cours. Finalement, les mesures qui ont été prises hier par la Banque centrale européenne d'aider massivement le secteur bancaire et plus largement les secteurs touchés par le coronavirus ont cet objectif. Dans l'après-midi, on y verra plus clair, car je ne doute pas que d'autres idées seront avancées.

Dans quel état d'esprit le patron des patrons se trouve aujourd'hui?

Je suis en "mode combat ". A la guerre comme à la guerre. Mieux vaut ces mesures maintenant, que d'autres plus dures encore dans quelques semaines, genre "lockdown" complet. La situation serait bien plus grave à tous les niveaux. Cela dit, maintenant, au-delà des annonces, il faut s'organiser. Les contacts vont se multiplier aujourd'hui pour cerner les conséquences et prendre des mesures adaptées à chaque secteur. Arrêter la production, et passer au télétravail pour tous, ce n'est évidemment pas possible, et ça demande des approches "au cas par cas", des réponses adaptées.

Finalement, au forceps, Sophie Wilmès est parvenue à concilier des avis qui étaient diamétralement opposés....

Quand on a des crises de ce type, en Belgique, que le gouvernement soit en affaires courantes ou pas, c'est géré. Sinon, on n'aurait pas besoin de ce type de gouvernement. Je plaide évidemment depuis des mois pour un gouvernement de plein exercice, voire pour un gouvernement "de redémarrage" en attendant, mais on voit que le pays est géré. C'est ce qui importe. Cela dit, je pense que la crise que nous vivons va accélérer les choses au niveau gouvernemental. Je vois déjà que tout le monde parle avec tout le monde, et qu'il y a une conscientisation de prendre réellement les choses en mains. En termes de finances publiques, qui se sont passablement dégradées ces derniers temps, le gouverneur de la BNB Pierre Wunsch a aussi déjà dit que si on gérait la crise maintenant, l'effet serait maîtrisable sur le long terme. La formation d'un gouvernement, dans ce cadre, est évidemment hautement souhaitable et j'ose croire que les moments que nous visons vont servir de réel déclic.