La société autrichienne des chemins de fer ÖBB va lancer son service de trains de nuit entre l'Autriche et la Belgique à partir du 19 janvier, a précisé vendredi un porte-parole d'ÖBB.



Les tickets les moins chers seront vendus à partir de 29,90 euros l'aller mais n'offrent pas de couchette. Pour pouvoir s'allonger, il faudra débourser 49,99 euros par ticket.



Les trains de nuit "Nightjet" quitteront dimanche et mercredi Vienne ou Innsbruck pour rejoindre la Belgique le lendemain via l'Allemagne. Des arrêts sont prévus en Belgique à Liège, Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi (arrivée à 10h55). Pour aller vers l'Autriche, les départs sont prévus en Belgique les lundis et jeudi. Ce train de nuit est d'abord un projet test d'un an. Il ne devrait pas rouler durant les vacances d'été 2020.