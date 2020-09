Un confinement, des vacances les yeux rivés sur le placement des certaines zones touristiques "rouges", beaucoup d'incertitudes et un retour au travail. Voilà de quoi supprimer le sourire du visage de beaucoup de salariés qui regagnent leurs bureaux en ce mois de septembre. Et cela se confirme dans les chiffres. La dernière étude du prestataire de services RH tempo-Team révèle que près de 5 travailleurs sur 10 sont résolument pessimistes sur leur lieu de travail. A l'inverse, ils sont près de 40% à être "résolument optimistes".

Près de 20% des sondés déclarent être moins optimistes depuis l'éclatement de la crise sanitaire et ils sont le même nombre à estimer avoir perdu en sécurité de l'emploi. Près de 25% d'entre eux se sentent moins énergiques au travail. Néanmoins, les auteurs de l'étude indiquent que les optimistes sont souvent mieux armés pour surmonter l'impact du coronavirus. En comparaison aux pessimistes, ceux-ci déclarent que "le plaisir au travail, l'ambiance, l'esprit d'équipe et l'équilibre avec la vie privée ont augmenté depuis le confinement".

"L'épidémie de Covid-19 a provoqué de profonds changements et apporté une grande incertitude professionnelle. Cela ne changera malheureusement pas dans les prochains mois. Dans ce contexte, le jobtimisme apporte clairement de meilleures perspectives et opportunités que le pessimisme. Il est donc important que les travailleurs et les employeurs consentent des efforts au profit de l'optimisme, entre autres en resserrant les liens entre collègues et en améliorant l'ambiance au travail. Car ce qui a le plus manqué aux travailleurs durant le confinement, c'est l'aspect social du travail. En outre, les collègues et l'ambiance en entreprise sont deux facteurs importants qui contribuent à l'agrément, et donc au jobtimisme. Cette étude sera renouvelée régulièrement afin de suivre de près l'évolution de la situation", résume et conclut Eddy Annys, Managing Director chez Tempo-Team.