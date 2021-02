Air New Zealand va tester un passeport de transport numérique afin de permettre aux compagnies aériennes et aux autorités frontalières d'accéder aux renseignements liés au Covid-19, a annoncé lundi la compagnie aérienne. Ce programme, baptisé "passeport de vaccination" par les spécialistes du secteur, vise à simplifier les voyages en permettant aux passagers de conserver toutes leurs données médicales sur un seul et même support.

"C'est principalement comme avoir un certificat de santé numérique qui peut être partagé facilement et en toute sécurité avec les compagnies aériennes", a expliqué Jennifer Sepull, directrice du service numérique d'Air New Zealand.

Ce système s'appuiera sur une application développée par l'Association internationale du transport aérien (Iata) qui sera bientôt testée par les compagnies du Golfe, Emirates et Etihad. Il garantirait notamment l'authenticité du test de dépistage ou du certificat de vaccination contre le Covid-19.

La compagnie Air New Zealand entend commencer à tester son système de "passeport de vaccination" en avril.