Trois anciens hauts dirigeants de la banque Barclays ont été acquittés vendredi au terme de leur procès pour fraude lors d'une levée de fonds auprès du Qatar en 2008.

Le jury, composé de sept femmes et cinq hommes, a pris cette décision après avoir délibéré cinq heures et demi à la suite d'un procès qui a duré cinq mois.

Les trois ex-dirigeants acquittés sont Roger Jenkins, Thomas Kalaris et Richard Boath, et faisaient partie des hauts responsables de la gestion de fortune et de la banque d'investissement de la banque britannique.

L'accusation leur reprochait d'avoir caché le versement d'une commission, plus élevée que la normale, de 322 millions de livres au Qatar pour son investissement de 12 milliards de dollars dans la banque Barclays, alors en difficulté au plus fort de la crise financière.

Le procureur Edward Brown avait estimé qu'ils s'étaient mis d'accord pour mentir au marché afin de s'assurer le versement de ces fonds dont avait absolument besoin Barclays.

Les trois ex-banquiers ont toujours contesté les accusations.

Il s'agit d'un revers pour le Serious Fraud Office britannique (SFO), l'autorité britannique chargée de la délinquance financière, qui avait lancé les poursuites.

"Nos décisions quant à des poursuites sont toujours fondées sur des preuves qui sont disponibles et nous sommes déterminés à amener les auteurs d'infractions financières sérieuses devant la justice", a réagi un porte-parole du SFO.

L'acquittement des trois ex-banquiers intervient après l'abandon l'an dernier des charges de fraude qui pesait contre l'ex-patron de Barclays John Varley, faute de preuves suffisantes fournies par le SFO.