Un duo de choc pour mettre sur les rails le plan de relance de Joe Biden

Le soutien des plans de relance budgétaire par le Trésor allège-t-il la pression sur la Fed ? Dans une certaine mesure, parce que celle-ci va pouvoir établir un calendrier de retour (très) progressif à la normale de sa politique monétaire et de ses opérations sur les marchés obligataires. Il faut savoir que les taux maintenus au plancher et l’injection massive de liquidités conduisent au gonflement d’actifs financiers et immobiliers, au détriment d’une partie de la population américaine puisqu’une part des liquidités n’aboutit pas dans l’économie réelle.