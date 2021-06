Le milliardaire indien Gautam Adani doit temporairement mettre de côté son ambition de devenir l'homme le plus riche du monde après une mauvaise semaine en affaires : sa fortune s'est réduite de 13,2 milliards de dollars (11,1 milliards d'euros) en quelques jours. En cause ? Un article qui a soulevé des interrogations au sujet de certains investisseurs offshore et qui a provoqué une déroute des six actions cotées du conglomérat de l'homme d'affaires âgé de 58 ans.

L'action a commencé à chuter lundi après que l'Economic Times a rapporté que le dépositaire central en Inde avait gelé les comptes de trois fonds basés à Maurice en raison d'informations insuffisantes au sujet de ses propriétaires. La plupart de ces avoirs, environ 6 milliards de dollars, sont des actions des sociétés de Gautam Adani.

Le groupe Adani a qualifié le compte-rendu du journal de "manifestement erroné" et déclaré qu'il avait été "fait pour tromper délibérément", ce qui n'a pas empêché les investisseurs soucieux de transparence de se ruer vers la sortie.

Le multimilliardaire conserve cependant des actifs évalués à plus de 65 milliards de dollars.