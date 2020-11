Le mois dernier, Brussels Airport a accueilli moins de passagers que les mois précédents en raison de l'augmentation du nombre de destinations vers lesquelles le gouvernement déconseille fortement les déplacements, ce qui a également contraint les compagnies aériennes à réduire le nombre de leurs vols ou à annuler certaines destinations, souligne l'aéroport.

Au mois d'octobre, 45 compagnies aériennes passagers étaient actives à Brussels Airport, desservant plus de 110 destinations et effectuant plus de 1.000 vols par semaine.

Pour le cinquième mois consécutif, le fret aérien a connu une augmentation des volumes transportés, soit +17% par rapport à octobre 2019. Les volumes dans le segment du full cargo ont eux plus que doublé par rapport à la même période en 2019 (+114%).