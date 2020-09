Que les socialistes défendent une fiscalité plus lourde sur certains revenus, comme les revenus mobiliers, cela n’étonnera personne. Mais l’idéologie n’est pas incompatible avec une certaine rigueur du propos, surtout pour une matière aussi sensible. La fiscalité d’un pays influence indéniablement son attractivité économique et les investissements à venir. Ce jeudi, le président du SP. a, Conner Rousseau, affirme que l’imposition des plus-values devrait être remise sur la table, comme le proposait la note de compromis entre Bart De Wever et Paul Magnette, car “les bourses sont à nouveau dans le vert”.