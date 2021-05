Plus de 300 PME et grandes entreprises ont été interrogées dans le cadre de cette enquête effectuée en avril. Toutefois, 20 % des entreprises sondées pensent, cependant, qu'elles seront dans l'obligation de licencier du personnel si la situation actuelle - crise du coronavirus - se poursuit plus longtemps.

"La pandémie a, en effet, eu un impact sur la demande pour leurs biens et/ou services. Ainsi, même si 46 % des entreprises interrogées déclarent que le coronavirus a entraîné une diminution ou une absence de demande pour leurs biens et/ou services (31 % une demande égale, 12 % une hausse), une grande majorité d'entre elles (78 %) estiment que cette baisse de demande n'engendrera pas de problèmes significatifs pour leur activité", souligne Partena.

"Ces chiffres montrent que l'heure n'est pas à la panique pour une bonne partie de nos entreprises, qui comptent même engager du personnel cette année. Si 20 % de nos entreprises comptent malheureusement licencier, 4 % d'entre elles engageront en parallèle pour occuper des profils et des compétences dont elles ne disposent pas encore", explique Yves Stox, seniorlegal counsel chez Partena Professional.

Partena Professional a aussi sondé les principales préoccupations des employeurs: la motivation des travailleurs demeure la préoccupation première des employeurs (35 %), suivie par le bien-être des travailleurs (32 %). Le top 5 est complété par la nécessité de trouver suffisamment de talents pour les postes vacants (20 %), trouver un équilibre entre les économies en matière de RH et la motivation des travailleurs (20 %), et la reconversion des employés pour combler les compétences manquantes (19 %).