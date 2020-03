Conjoncture Un travailleur sur deux a suivi une formation l’an passé Solange Berger

" Se former, c’est travailler. Mais le contraire est vrai aussi. Travailler, c’est se former”, note d’emblée Jan Denys, director external communication and public affairs chez Randstad, en évoquant l’étude du spécialiste en ressources humaines sur la formation continue en Belgique (menée auprès de plus de 2 000 Belges de 18 à 65 ans).