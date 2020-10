Une collecte de fonds organisée entre autre par la sénatrice Elizabeth Warren pourrait servir d'indice sur la façon dont Joe Biden régulerait l'industrie de Big Tech, suggérant que les critiques auraient au moins un pied dans la Maison Blanche.

Le candidat démocrate n'a en effet jamais défini publiquement sa position quant à une réglementation et n'a pas fait de cette question une priorité de campagne, laissant les activistes et les entreprises technologiques elles-mêmes largement spéculer sur ce qu'une administration Biden signifierait pour eux.

Cet événement appelé "Faire progresser l'innovation, la concurrence et la prospérité dans le secteur technologique américain" accueillent comme orateurs David Cicilline, le membre du Congrès qui vient de mener l'enquête du Congrès sur les Big Tech,Tish James, procureur général de l'État de New York, qui dirige les enquêtes des Etats, et les principaux partisans d'une rupture technologique tels que le premier investisseur de Facebook Roger McNamee et le professeur de la Columbia Law School, Tim Wu.

Outre le fait que les orateurs soient ouvertement favorables à la réglementation, la campagne Biden bénit dans ce cas un événement entier organisé autour d'un point de vue, que les géants de la technologie sont trop menaçants et étouffent la concurrence.

Joe Biden a cependant des liens très étroits avec les élites technologiques, comme l'ancien CEO de Google Eric Schmidt.

Reste à savoir si ces relations auront une influence sur une possible réglementation des Big Tech.