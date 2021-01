Une entreprise belge sur cinq est au bord de la faillite Conjoncture Raphaël Meulders

© Shutterstock

La crise du Covid touche de plein fouet de nombreuses entreprises belges. La deuxième vague accroît même le nombre de sociétés en difficulté, comme l’indiquent de nouveaux calculs de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et de Graydon, spécialiste des informations d’entreprises. Malgré les mesures de soutien, près de 30% des entreprises se trouvent ainsi dans une situation critique, une société sur cinq, "parmi celles qui étaient parfaitement saines avant la crise", est même au bord de la faillite. "À titre de comparaison, dans notre analyse commune du mois de septembre après la première vague, cela concernait 16,2%, soit une entreprise sur six. Le nombre d’entreprises au bord de la faillite augmente donc considérablement", expliquent Graydon et la FEB.