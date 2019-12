Une influenceuse chinoise fera la promotion de produits belges à l’aéroport de Liège grâce à une nouvelle technique commerciale : le live streaming. Cette technique de marketing encore assez récente chez nous, s'est imposée ces dernières années sur le marché chinois.

L'influenceuse chinoise présentera, ces 11 et 12 décembre à Liège, des grandes marques belges auprès de son audience de followers (280.000 personnes). Le projet est organisé par l’entreprise sino-belge Atlas Hiseas, en collaboration avec l’AWEX et le EU Cross-Border E-Commerce Forum. Six marques phares belges prendront part à cette action, dont Kipling, Neuhaus ou encore Celestetic. Cette dernière entreprise approchera d’ailleurs le marché chinois pour la première fois.

"Pour les marques européennes souhaitant se développer sur le marché chinois, il est nécessaire de s’adapter à ce style de consommation rapide", explique Haichen Wang, CEO d’Atlas Hiseas.

En Chine, l'e-commerce est un véritable style de vie. Plus de 581 millions d'acheteurs numériques en Chine, soit environ 72% des internautes, achètent via des plateformes en ligne. Ce nombre devrait d’ailleurs atteindre 634 millions en 2020. Chez nous, en Belgique, la croissance du nombre d'acheteurs en ligne a presque doublé en dix ans.