La plateforme de consultation pour une meilleure coopération dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) a été officiellement lancée. L'objectif de la plateforme est, d'une part, d'échanger des informations et de l'expertise sur les développements, les tendances et les nouveaux risques liés au blanchiment d'argent et, d'autre part, de proposer des lignes directrices et de fournir un feedback sur l'application des obligations légales. La plateforme AML permet à différents partenaires tels que Febelfin, l'association professionnelle du secteur des assurances Assuralia, la Cellule de Traitement des Informations Financières (CFI), la FSMA, la Banque Nationale et le gouvernement de coopérer dans la lutte contre le blanchiment d'argent et d'agir rapidement.

Les exemples des pays voisins montrent qu'une telle approche est payante. Au Royaume-Uni, par exemple, plus de 56 millions de livres sterling ont été saisies et 5 000 comptes suspects ont été détectés grâce à une coopération ciblée entre les banques, le ministère public, l'autorité de surveillance et les services répressifs.

"La lutte contre la criminalité financière, tout comme la lutte contre la fraude fiscale et sociale, nécessite une coopération dans laquelle tant les services publics concernés que les représentants du secteur financier combinent leurs connaissances et leurs compétences", a déclaré le ministre des finances Vincent Van Peteghem, chargé de coordonner la lutte contre la fraude. "Je suis donc particulièrement heureux qu'aujourd'hui, avec ce protocole, nous franchissions une étape importante vers une coopération accrue pour une lutte vigoureuse contre le blanchiment d'argent et le financement du crime."

Febelfin souligne également que les banques sont déjà engagées depuis un certain temps dans la lutte contre la fraude financière. Ainsi, en 2020, ils ont déclaré 17 678 transactions suspectes et ont ainsi contribué à 55 % des dossiers de blanchiment d'argent soumis aux autorités judiciaires, selon les chiffres de l'Unité de traitement des informations financières.