Les salaires moyens sont inférieurs dans six pays de l'UE par rapport à il y a dix ans, indique mardi la Confédération européenne des syndicats (ETUI).

Entre 2010 et 2019, le paquet salarial moyen a baissé en Grèce (-15%), à Chypre (-7%), en Croatie (-5%), en Espagne (-4%), au Portugal (-4%) et en Italie (-2%). La confédération a aussi constaté que le paquet salarial moyen a été quasiment gelé au cours de ces dix dernières années dans trois pays affichant des augmentations proches de zéro: Belgique (+1,5%), Pays-Bas (+1,5%) et Finlande (+0,1%).

"L'UE doit en faire bien plus pour favoriser les augmentations salariales et une hausse du salaire minimum et soutenir une négociation collective plus forte dans presque tous les États membres de l'UE", estime Esther Lynch, secrétaire générale adjointe de la Confédération européenne des syndicats (CES).