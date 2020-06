Les réservations pour des séjours cet été reprennent peu à peu dans la foulée du dernier CNS.

Mercredi 3 juin, la Première ministre annonçait qu’à partir du 15 juin, la Belgique rouvrait ses frontières vers et au départ des pays appartenant à l’Union européenne, Royaume-Uni compris, et des quatre autres pays membres de l’espace Schengen (Norvège, Suisse, Islande et Liechtenstein). En attendant, bientôt sans doute, une ouverture plus large encore. Une décision accueillie avec un ouf de soulagement par les futurs vacanciers avides d’autres horizons, tout comme par les professionnels du tourisme. Dans la foulée, les Belges se sont-ils précipités sur leur écran ou leur téléphone pour réserver un avion ou un hébergement ?