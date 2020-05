La France, principale destination étrangère des touristes belges durant l’été, a annoncé la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 24 juillet. Mesures barrières, port du masque, traçage, isolement des personnes infectées… De quoi hypothéquer les séjours en France, du moins jusqu’au 24 juillet ? L’état d’urgence sanitaire n’est pas incompatible avec une reprise des déplacements, y compris dans un rayon de 100 km autour du domicile comme prévu à partir du 11 mai prochain, avant un élargissement progressif.

Du côté des professionnels du tourisme, on en appelle d’ailleurs à une reprise pour le secteur le plus vite possible.

Jean-Virgile Krantz l’affirme : les hôteliers et les autres acteurs touristiques veulent agir "avec responsabilité" pour éviter "une deuxième vague qui serait encore plus catastrophique" pour le secteur.

Ce qui a été convenu, c’est que professionnels du tourisme et autorités se revoient fin mai afin d’évaluer la situation.

(...)