Initialement, le montant des subsides avait été estimé à plus de 600 millions d’euros par an sur une période de quinze ans. Ce coût nominal provenait d’une étude réalisée par Luc Vercruyssen, à l’époque consultant chez PwC. Entre-temps, ce même Luc Vercruyssen est passé chez Haulogy. Et selon sa dernière étude sur le coût du CRM, on serait plutôt à 238 millions d’euros par an sur la base de son hypothèse la plus probable. Comment ce coût a-t-il fondu de plus de 600 à 238 millions d’euros par an ?