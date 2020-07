Le projet du gouvernement d’adapter la TVA à 21 % pour les activités de soins "non thérapeutiques" devra être revu.

Tension palpable en commission du Budget et des Finances, mercredi, lorsque le ministre des Finances, Alexander De Croo (Open VLD), a présenté un projet de loi porté par le gouvernement sur les régimes d’exemption en matière de TVA dans le secteur des soins médicaux. Projet de loi de correction, devrait-on dire, puisqu’il fait suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle de décembre 2019. La Cour estimait qu’il y avait discrimination entre différentes activités de soins médicaux en matière d’assujettissement à la TVA, certaines étant exemptées de TVA à 21 % et d’autres non. Fort logiquement, il fallait répondre à cet arrêt pour mettre de l’ordre dans le régime TVA des soins de santé.