C’est ce mardi 28 mai que seront mis en circulation les nouveaux billets de 100 et 200 €. Ces deux coupures viennent compléter l’opération de relifting des billets de la zone euro, démarrée en 2013 avec les billets de 5 euros, suivis en 2014 des billets de 10 euros, en 2015 de ceux de 20 euros et en 2017 des nouveaux billets de 50 euros.

Si vous en possédez encore, pas de panique, les anciennes coupures restent parfaitement valables et le seront encore pendant plusieurs années, le temps qu’elles soient naturellement retirées de la circulation. Quant aux billets de 500 euros, bien que toujours valables, ils sont très peu utilisés et, afin de lutter contre le blanchiment d’argent, ils ne sont plus émis depuis cette année et seront eux, progressivement retirés du marché.

Si les 100 euros restent très utilisées (23 % de la valeur des coupures en circulation), c’est nettement moins le cas pour les coupures de 200 euros (1 % du nombre total de billets).

Ce mardi, donc, vous pourrez découvrir ces deux nouvelles coupures. La Banque Centrale Européenne a prévu d’en introduire 700 millions de 200 euros, et surtout 2,3 milliards d’exemplaires de 100 euros pour ce lancement.

Si ce changement a été décidé, c’est avant tout pour garantir la sécurité des espèces et contrer les faussaires eux aussi toujours plus ingénieux pour déjouer les systèmes de sécurité.

Les experts en sécurité de la BCE ont ainsi déployé de nouvelles technologies pour protéger nos espèces de la contrefaçon. En plus de l’impression en relief par exemple, de nouveaux signes de sécurité ont été placés sur les billets.

Comment savoir si votre billet est authentique?

Lorsque vous regardez observez la coupure, une princesse Europe y apparaît en filigrane. Si vous inclinez le billet, vous verrez de petits symboles de l’euro graviter autour du nombre principal. Enfin, le chiffre émeraude situé en bas à gauche du billet est imprimé avec une encre d’une couleur spécifique – qu’on ne trouve pas dans les magasins. Et il change de couleur lorsque vous l’inclinez le billet.





© D.R.



© D.R.