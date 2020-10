Voyages en avion: "Bruxelles va particulièrement souffrir" Conjoncture Raphaël Meulders

© schutterstock

A l’étranger, on ne se bouscule pas pour venir dans notre pays en avion. Et c’est un euphémisme. Les vols intercontinentaux vers la Belgique ont chuté ainsi de 83,5 % au troisième trimestre par rapport à la même période de l’année dernière, selon les chiffres du bureau spécialisé Forwardkeys. Les voyages d'affaires vers Bruxelles sont quasi inexistants. Le futur s'annonce encore plus sombre.