Tous les minéraux nécessaires aux batteries des voitures modernes pourraient être extraits en Europe : il suffit de les exploiter

La batterie a toujours été le cœur de chaque voiture et constitue donc un élément crucial de l’industrie automobile. Bien que cette industrie puisse produire presque tous les composants nécessaires en Europe, elle dépend de pays où les conditions de travail décentes et la protection de l’environnement ne sont pas nécessairement à l’ordre du jour (par exemple, en République démocratique du Congo, en Chine ou au Chili) pour les matières premières nécessaires aux batteries modernes.

Le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt et les terres rares sont importés de ces pays, ce qui exclut pratiquement toute production de batteries véritablement durable. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que l’exploitation minière en Europe s’est historiquement concentrée sur l’exploitation du charbon, catalyseur de notre industrialisation et de notre prospérité, mais qui est aujourd’hui largement liquidé. La plupart des États membres de l’Union européenne (UE) ne veulent plus rien avoir à faire avec le charbon "sale". Que les émissions de CO2 et les dommages environnementaux liés à l’extraction des matières premières aient lieu ailleurs, l’important est que nous nous concentrions sur l’électromobilité.

Cette situation est hypocrite et avec les lois sur la chaîne d’approvisionnement adoptées dans certains pays européens et également envisagées au niveau européen, elle ne sera plus tenable très longtemps : les producteurs doivent être pleinement responsables devant les consommateurs de l’endroit où ils s’approvisionnent et où ils obtiennent leurs matières premières. Dans un avenir proche, nous ne pourrons plus nous permettre de nous procurer les ingrédients de notre prospérité et de notre neutralité climatique souhaitée au détriment du travail des enfants au Congo ou des peuples indigènes au Chili, dans une sorte de néocolonialisme.

Approvisionnement responsable

La durabilité, la protection de l’environnement, la primauté des droits de l’homme, la condamnation du travail des enfants : tout cela semble bien peu crédible lorsque notre "révolution électrique" accepte les conditions polluantes et inhumaines dans les pays exportateurs de minéraux pour batteries. Nous ne pouvons pas concrétiser la vision d’une Europe climatiquement neutre tout en ignorant largement les droits des travailleurs et la santé humaine dans d’autres parties du monde.

Mercedes Benz s’oriente déjà vers un approvisionnement responsable en matières premières. Selon le directeur de la production, Markus Schäfer, le constructeur souhaite augmenter les exigences de contrôle en matière de mines à l’avenir. Les fournisseurs devront donc se conformer à la norme minière stricte Irma (Initiative Responsible Mining Assurance). D’autres constructeurs automobiles européens ont des objectifs similaires, et s’efforcent d’extraire les minéraux des batteries de manière durable et respectueuse de l’environnement.

Mais le temps presse : selon les plans de protection du climat de l’UE, la fin du moteur à combustion est prévue pour 2035. Les véhicules électriques domineront alors le marché. Cela semble (encore) utopique, mais on ne peut l’exclure. Cela signifie que la pression sur toutes les parties concernées va augmenter, qu’il s’agisse des constructeurs automobiles, des fournisseurs ou des fournisseurs de matières premières. Mais comment l’approvisionnement en matières premières essentielles, sans lesquelles l’e-mobilité est inconcevable, peut-il être réalisé face à une demande qui augmente rapidement ?

La réponse : avec son propre secteur minier responsable et durable. Si l’Europe ne suit pas cette voie, elle restera vulnérable au chantage. La grève dans les mines de cuivre du Chili à la fin du mois de mai, par exemple, a entraîné une forte hausse du prix du cuivre, l’un des minéraux les plus importants pour la production de piles, avec le nickel et le lithium. Un arrêt de la production dans les mines de cuivre chiliennes d’importance mondiale a un impact direct sur l’offre et le prix. En janvier 2021, une tonne de cuivre coûtait encore environ 6 400 euros ; en juillet, elle coûtait déjà 8 200 euros, et la tendance est à la hausse. Une course mondiale au cuivre, au cobalt et autres a commencé il y a quelque temps.

Chaînes d’approvisionnement fragiles et vulnérables

Les experts estiment les réserves mondiales de cobalt à 7,2 millions de tonnes et celles de lithium à 14,5 millions de tonnes, principalement dans les sols chiliens et chinois. Les réserves mondiales de nickel sont estimées à 78 millions de tonnes, principalement en Russie, au Canada, en Indonésie et aux Philippines. Aujourd’hui, environ 75 % de tous les minéraux et métaux nécessaires aux batteries sont extraits en Amérique du Sud, en Chine et en Afrique. Le reste est essentiellement partagé entre l’Australie, l’Indonésie, les Philippines, la Russie et le Maroc.

Dans cette compétition mondiale pour les matières premières de l'avenir, l'Europe ne joue pas un rôle de producteur, mais un rôle important d'acheteur. Cela signifie que le Vieux continent dispose d'un certain pouvoir de marché, mais qu'il est également très vulnérable. Cela a été démontré récemment par des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement en semi-conducteurs, entraînant du chômage partiel, voire des arrêts de production temporaires dans l'industrie automobile. Nos chaînes d'approvisionnement sont fragiles et facilement vulnérables. La Commission européenne a déclaré cette situation insoutenable et a présenté un plan d'action sur les matières premières critiques en septembre dernier. Dans son avis de mars 2021, la Commission souligne que les États membres de l'UE "doivent également s'approvisionner à long terme, dans la mesure du possible, en matières premières auprès de leurs propres sources et élaborer des stratégies de développement prospectives."

Vers l'"extraction propre"

Mais cela signifie également que l’Europe doit reprendre l’exploitation minière, qui a été mise à l’écart en raison de son "histoire sale", mais pas une exploitation minière dans laquelle des milliers de mineurs descendent de la montagne avec des lampes de mineur et des thermos, meurent prématurément de pneumoconiose ou dans des accidents de tunnel, comme par le passé. L’exploitation minière moderne fonctionne de manière non invasive avec des méthodes de haute technologie, ne laisse pas derrière elle d’énormes tas de déchets et de sols contaminés, mais fonctionne avec des concepts post-utilisation appropriés dans des paysages florissants. C’est ce qu’on appelle "l’extraction propre".

Il ne fait aucun doute que tous les minéraux nécessaires aux batteries des voitures modernes pourraient être extraits en Europe (en Italie, en Finlande, en Suède, en Espagne, en Autriche et en Allemagne). Le lithium, le cuivre, le nickel et même les terres rares peuvent être trouvés dans le sol du Vieux continent. Selon les experts, il serait possible d’atteindre un taux d’autosuffisance de 70 %. Toutefois, il faudrait pour cela surmonter des obstacles bureaucratiques extrêmement élevés et longs. À l’heure actuelle, il n’est pas rare que dix ans s’écoulent entre l’acquisition d’une mine et son exploitation prête à être commercialisée.

Cela ne peut pas rester le cas. Nous devons avoir le courage d’autoriser à nouveau une exploitation minière moderne et respectueuse de l’environnement. De cette façon, l’Europe pourrait contribuer à un approvisionnement écologique, éthiquement responsable et stable en minéraux de batteries pour nos industries de technologie verte. Cela nécessite une remise en question : nous avons à nouveau besoin de mines plus modernes. Pour le bien du climat. Et pour le bien des enfants du Congo.