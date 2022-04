Investir dans les armes n'est jamais durable

L'invasion russe de l'Ukraine a ramené au débat le financement de l'industrie de l'armement par les institutions financières. S'il y a un critère d'exclusion que la plupart des banques responsables et éthiques ont en commun, c'est une position claire contre les armes. L'industrie de la défense elle-même aurait fait pression pendant un certain temps pour que l'UE déclare les investissements dans les armes comme durables dans sa taxonomie sociale. Mais les armes sont tout sauf durables.

Les valeurs boursières des fabricants d'armes ont grimpé en flèche à la suite de l'annonce par plusieurs pays européens de l'augmentation de leurs dépenses de défense, et plusieurs institutions financières ont fait part de leur volonté de reconsidérer et de renforcer leur implication dans le secteur. Alors que la guerre en Ukraine a mis la sécurité au centre du débat en Europe, financer la fabrication et le commerce d'armes signifie financer la guerre, non seulement aujourd'hui mais aussi à l'avenir. Les banques qui commencent à financer la production et le commerce d'armes aujourd'hui continueront à le faire une fois le conflit ukrainien terminé. Cela signifie normaliser ce type d'activités de financement et détourner les fonds (et l'attention) non seulement de la prévention des conflits, du renforcement des capacités et de la reconstruction, mais aussi, et c'est important, d'autres activités économiques réelles qui peuvent réellement contribuer au progrès de la société.

Manque de transparence

Il convient également de souligner que le financement de l'industrie de l'armement est en fait loin de ce que signifie investir dans la sécurité et la défense. Le commerce des armes manque structurellement de transparence, est mal contrôlé et est très sensible à la corruption. Les gouvernements fournissent rarement des listes complètes de pays exclus des activités commerciales, et lorsqu'ils interdisent explicitement la vente d'armes à des zones de conflit, ces critères sont fréquemment mis à mal par le manque de transparence. Même lorsque des armes et des équipements militaires sont vendus et échangés à des fins de défense et de sécurité, il est impossible de déterminer à l'avance comment, où et par qui ils seront utilisés, car même les armes obsolètes peuvent trouver de nouveaux marchés "d'occasion". En fin de compte, les banques et les institutions financières qui canalisent l'argent vers les producteurs d'armes n'ont aucun contrôle formel, ou un contrôle limité, sur les destinataires des armes. En fait, cela ne préoccupe guère les institutions financières qui s'engagent dans cette activité, tant que les rendements sont intéressants (ce qui a été le cas au cours des dix dernières années).

Les effets plus larges du commerce des armes s'ajoutent à la foi mal placée dans la manière dont le commerce des armes pourrait contribuer à la sécurité collective dans diverses parties du monde, sans parler du coût physique, matériel et aussi psychologique que les conflits armés imposent aux gens (et à la nature). Une étude intéressante du Transnational Institute (TNI), par exemple, a documenté la manière dont l'industrie de l'armement, par le déploiement d'armes dans les zones de conflit, non seulement contribue aux déplacements forcés, mais en tire également profit en augmentant la militarisation des frontières qui vise à contenir les migrations. L'étude se concentre sur les exportations d'armes de l'UE et du Royaume-Uni, mais les conclusions peuvent facilement être étendues à d'autres pays exportateurs.

La production d'armes n'est jamais durable

Aujourd'hui, la production, la vente et l'utilisation d'armes sont intrinsèquement non durables. La course aux armements combinée aux technologies (exponentielles) place la société dans une position où les conflits armés ne peuvent être gagnés sans un nombre massif de morts.

L'industrie de la défense elle-même aurait fait pression pendant un certain temps pour que l'UE déclare les investissements dans les armes comme durables dans sa taxonomie sociale, sur la base de leur fonction dans la sécurité et la défense.

Alors que Triodos Investment Management part d'une position de rejet des armes ancrée dans nos valeurs, nous pensons qu'en regardant simplement les faits, il n'y a pas de place pour que les armes et les produits connexes soient considérés comme durables dans le cadre de la future taxonomie sociale de l'UE.

L'intention déclarée de la taxonomie de l'UE est d'établir un langage commun et des définitions claires de ce qui est "durable", en créant "un système de classification commun pour les activités économiques durables". Si les armes et les équipements militaires peuvent être jugés importants par les gouvernements nationaux pour des raisons de sécurité, cela ne suffit pas pour qualifier la production et le commerce d'armes de durables, pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus.

Notre appel

La guerre en Ukraine a rouvert une page de l'histoire européenne et mondiale que beaucoup d'entre nous pensaient fermée. Les images de mort et de destruction semblent désormais plus proches que ce que beaucoup d'Européens ont pu percevoir au cours de leur vie. Par un tour tragique de l'esprit, nous pouvons ressentir la douleur qui irradie de la dévastation de Mariupol et de Bucha avec une intensité qui ne nous permet pas de détourner le regard, et pourtant nous savons que des actes de violence similaires et un profond mépris de la vie humaine sont une réalité quotidienne dans d'autres parties du monde également. Cette guerre doit cesser. Mais peut-être plus important encore, la guerre doit cesser.