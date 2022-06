Elon Musk exige le retour de ses employés au bureau... un employeur belge peut-il faire de même ?

Dans un récent mail interne intitulé : “Le télétravail n’est plus acceptable”, Elon Musk, le fameux milliardaire américain dirigeant de Tesla, exigeait le retour au travail “pour un minimum de 40h par semaine” et ce dans un bureau principal lié à la fonction et non dans un bureau secondaire sans lien.

Un employeur belge peut-il faire de même avec l’ensemble de ses travailleurs et exiger qu’ils reviennent tous dans les bureaux maintenant que les restrictions liées au Covid ont toutes été supprimées ?

Pour répondre à cette question, il convient d’abord d’examiner ce qui a été convenu par les parties dans le contrat de travail ou par avenant.

Le contrat de travail, toujours incontournable

Si le contrat de travail prévoit clairement que les prestations seront accomplies dans les bureaux de l’entreprise, en l’absence de dispositions légales y dérogeant telles que celles ayant imposé le télétravail obligatoire, l’employeur peut évidemment exiger que les dispositions du contrat soient respectées et que l’employé se rende dans les bureaux. Le fait que l’employeur ait laissé un peu de “marge” en tolérant le télétravail pendant un temps – sans que celui-ci n’ait été formalisé par une convention ou autrement – n’implique pas nécessairement que l’employé aurait un droit acquis ni contractuel ni même sur base de la coutume.

En cas de refus du travailleur, celui-ci s’expose à une sanction disciplinaire voire en cas de refus répété à un licenciement pour motif grave ou une résolution judiciaire. Certainement si l’employeur peut objectiver sa démarche et que celle-ci ne constitue pas un abus de droit.

Si, par contre, le contrat de travail ne prévoit rien ou même confirme le télétravail, la situation sera moins facile pour l’employeur. La convention collective n°85 relative au télétravail, prévoit expressément que “Le télétravail est volontaire pour le travailleur et l’employeur concernés. Le télétravail peut faire partie du descriptif initial du poste de travail ou le travailleur et l’employeur concernés peuvent s’y engager volontairement en cours du contrat de travail.” Si le télétravail a été organisé après l’entrée en service, il faudra vérifier les conditions du télétravail et si l’employeur s’est réservé le droit d’y mettre fin unilatéralement. La CCT 85 semble exiger un accord “individuel ou collectif” mais la disposition me semble supplétive.

Par contre, si le télétravail a été convenu à l’engagement, l’employé pourra selon le contexte du recrutement défendre que cette condition d’emploi est essentielle – qu’il n’aurait pas contracté sans celle-là – de sorte qu’un retrait unilatéral du télétravail pourrait être considéré comme un acte équipollent à rupture posé par l’employeur avec paiement de l’’indemnité de préavis ou éventuellement comme une faute grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur.

On aura aussi en tête les conséquences financières et organisationnelles de la fin d’un télétravail organisé en termes de frais et de temps de déplacement, de frais de télétravail, etc.

On le voit en Belgique, Musk ou pas, le retour obligatoire au travail implique une analyse au cas par cas pour déterminer les droits de l’employeur et de l’employeur.