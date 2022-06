Les investisseurs se préoccupent, eux aussi, du changement climatique

Le paysage financier s’est fortement transformé ces dernières années sous l’impulsion des investisseurs en quête de sens dans leur investissement, d’une part, et d’une réglementation accrue, d’autre part. De nombreuses réformes sous la forme de directives et réglementations européennes portent sur l’adéquation de l’information mise à disposition des investisseurs dans le but de soutenir l’afflux de capitaux vers des projets permettant la transition durable de notre société.

Face à ce changement de paradigme, la recherche académique joue un rôle majeur. À HEC Liège - École de gestion de l’université de Liège, les recherches menées en finance ont pour objectif d’informer les investisseurs particuliers et professionnels ainsi que les professionnels de la finance sur les enjeux de la finance durable.

Les ratings ESG, c’est quoi ?

Les ratings "ESG" sont des scores donnés aux entreprises afin de mesurer leur caractère environnemental (E), social (S) ou la qualité de leur gouvernance (G). Il existe différents modèles. Certains suivent une approche quantitative et agrègent un ensemble de sous-indicateurs définis au départ de données brutes (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre des entreprises) ; d’autres y ajoutent une couche d’analyse et d’interprétation. Certains modèles d’évaluation ESG récoltent l’information via des enquêtes ou via des discussions avec les entreprises ; d’autres le font en se basant exclusivement sur des documents et informations disponibles publiquement. L’objet de l’analyse peut aussi différer : risques et/ou opportunités de développement pour l’entreprise, impact sur les stakeholders, ainsi qu’une analyse combinant ces points de vue.

Se pose également la question de la disponibilité des sous-indicateurs non-financiers sur lesquels sont basés les ratings. Il existe encore d’importants freins à l’information avec très peu d’entreprises reportant réellement l’ensemble de ces informations. Les agences de rating formulent des hypothèses et extrapolent les données, (généralement) au départ des pratiques du secteur. Du fait de ces différences méthodologiques et aussi du manque d’accès aux mêmes sources d’informations, les agences fournissent des notes divergentes.

Impact de l’incertitude des informations

Une question légitime qui se pose est si cette incertitude dans l’information non financière ne crée pas une confusion de la part des investisseurs dans l’appréciation de la valeur des actifs financiers. Les recherches préliminaires menées à HEC Liège montrent que cette incertitude complexifie en effet l’exercice de valorisation des entreprises par les investisseurs. Il existe, par ailleurs, d’importantes frictions entre l’offre et la demande dans l’allocation de capital vers les investissements durables : les investisseurs démontrent une compréhension limitée des indicateurs ESG dans leur processus d’allocation de capital. Les résultats des recherches menées à HEC Liège suggèrent même que les investisseurs s’appuient sur le nom des produits d’investissement pour réaliser leur choix bien plus que sur le score ESG.

Et la Covid ?

Quel est impact de la crise Covid sur les préférences et prise de conscience des investisseurs ? Sur leur comportement d’investissement ?

La pandémie a renforcé l’attention que les investisseurs portent aux questions environnementales et sociales, comme le montrent les flux d’investissement plus importants vers les fonds présentant d’un rating ESG plus élevé. La recherche académique montre que les préoccupations des investisseurs concernant le changement climatique font pression sur le coût du financement des entreprises "non vertes" et que l’investisseur exige une prime de rendement.

Rating ESG versus performance financière

De nombreuses études s’intéressent au caractère prédictif des indicateurs ESG sur la performance économique d’une entreprise. Par exemple, il existe des preuves scientifiques que le bien-être des employés est source de productivité, que le risque environnemental impacte la profitabilité d’une entreprise. La question est de savoir si ces scores ESG sont capables de capturer ces éléments. Une étude menée par HEC Liège montre que ces ratings sont influencés par des caractéristiques externes à la durabilité comme la taille de l’entreprise ou encore la capacité de l’entreprise à reporter de l’information. Si ces éléments externes sont pris en compte, nos résultats montrent que le lien prédictif peine à subsister.