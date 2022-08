"Ce prix est insoutenable pour une majorité de citoyens" : l’électricité en bourse, était-ce une bonne idée ?

Une chronique signée Charles Cuvelliez, Patrick Claessens et Pierre Henneaux (Ecole Polytechnique de Bruxelles et Université de Bruxelles).

Les prix de gros de l’électricité battent record sur record sur les places de marché où ils se négocient. Transposé aux bourses classiques, un tel mouvement haussier réjouirait tout le monde et annoncerait des lendemains qui chantent. Celui de l’électricité ne provoque que sidération : aucun coupe circuit, aucune annonce d’une autorité pour arrêter ce massacre qui tôt ou tard se répercutera sur les factures du citoyen. A chaque hausse sur les prix de gros, les spécialistes remettent à jour l’estimation de la facture à venir du consommateur : dans quelques jours on pourrait dépasser les 10 000 euros/an pour un ménage moyen.

Qu’un produit de première nécessité, l’électricité, aille en bourse, est étrange. Ce n’est ni une matière première, ni un titre de propriété d’une entreprise, ni une obligation, ni un produit dérivé (encore heureux), que ceux qui ont un surplus d’épargne peuvent s’offrir. L’électricité, parmi les premières dépenses du mois, se joue pourtant en bourse.

Si les prix de l’électricité augmentent, c'est la faute au gaz, entend-t-on et pour l’instant, on est fataliste. Pourtant, quand le cours de bourse d’une entreprise dévisse, on la scrute, on se pose la question de sa faillite prochaine, on réfléchit sur les causes, une stratégie inadaptée, une mauvaise exécution de cette dernière. Si le cours atteint des sommets, on investigue une éventuelle manipulation des cours, de la spéculation, un délit d’initié.

Ces questions transposées à l’électricité donneraient : quelle est l’origine de la tension ? Manquera-t-on d’électricité avant même le gaz ? Le marché est-il illiquide, manipulé ? En cas de réponse positive, les autorités doivent-elles agir, organiser le rationnement, préserver le fonctionnement des infrastructures critiques ?

Quand une action monte trop, les particuliers peuvent librement arrêter d’en acheter (ou la vendre). C’est une mesure de sauvegarde difficile à transposer à l’électricité et, pire, le particulier n’a même pas accès direct à la bourse qui, elle, par contre, va décider du prix auquel le consommateur achètera son électricité.

Hors-bord ou paquebot

Le trading financier, c’est comme un hors-bord, le trading électrique, c’est un gros paquebot. Dans le premier cas, les traders peuvent s’engager ou se désengager instantanément d’un produit (action, obligation, …) et lui en substituer d’autres (éventuellement du cash ou des valeurs refuge)

Le deuxième ne peut faire l’impasse des longs cycles d’investissement des unités production. Si le pari du gaz comme énergie de transition qui était raisonnable semble nous mener à l’impasse, on ne peut déboucler ses positions, comme sur les marchés financiers. Un mix énergétique ne peut se substituer à un autre en un claquement de doigt !

Un prix de gros de l'électricité qui atteint aujourd'hui 700 euros/MWh (70 euros/kwh !) est insoutenable pour une majorité de citoyens. Heureusement, des pistes existent pour la réduire vite. C'est une question de volonté. Tout le monde parle de la piste ibérique : en ne subsidiant que le gaz qui est utilisé dans les centrales électriques, on réduit leur coût de fonctionnement. Comme c'est le prix de la dernière centrale, souvent au gaz, qu'on allume pour équilibrer l'offre et la demande qui fixe le prix sur les marchés de gros (pay-as-you-clear), cette diminution entraine mécaniquement un mouvement baissier. Il faut juste que les pays fortement interconnectés à la Belgique (directement ou indirectement) décident de concert avec nous d'aller dans cette voie, une décision à prendre à un niveau supranational donc.

Cette mesure à court terme permettrait de ne pas renverser la table et de jeter un modèle (pay-as-you-clear) qui semble fou mais a des vertus: il encourage les producteurs à faire tourner leurs unités de production d'énergie renouvelable et à empocher le bénéfice qui résulte de la différence entre un coût de fonctionnement faible et un prix de vente sur les marchés de gros plus élevé parce que calqué sur le gaz. Cela incite les autres producteurs qui ne l'auraient pas encore fait à investir dans le renouvelable et limiter la production de centrale d'appoint au gaz et son impact sur les prix de gros. Mais l'hypothèse de ce modèle était d'avoir des prix du gaz stables et inférieurs à 100 euros/MWh le temps de la transition !

Acheteur unique

On peut tout remettre en question et encore puisqu’on ressusciterait, à l’opposé des bourses d’énergie, l’acheteur unique des pères-fondateurs de la libéralisation de l’énergie en 1996, dans un contexte de prix du gaz durablement élevés: l’acheteur unique (idéalement européen, national à défaut) achète le gaz sur le long terme, pour couvrir les besoins de détail de la population et même des PME et le revendrait à un "prix cost +". Avec la puissance d’un tel acheteur et avec une perspective long terme, cela apaiserait les marchés du gaz aussi. Cet acheteur unique, non retenu à l’époque par les différents Etats membres, a montré son efficacité pour les vaccins.

Et pourquoi ne pas combiner l’acheteur unique pour les besoins de gaz du citoyen et le mécanisme de subside du gaz utilisé pour les centrales comme en Espagne et au Portugal. Cette combinaison de mesures offre un bouclier multi-facettes qui n’oppresse pas l’Etat. Ce dernier ne doit plus sortir l’argent de son portefeuille pour protéger le citoyen contre les prix démentiels de l’énergie car à ce jeu-là, c’est toujours le contribuable qui paie tôt ou tard.