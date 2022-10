La Bourse belge, un terrain de jeux pour prédateurs ?

Certes, la bourse n’est pas un terrain de jeux pour "enfants de chœur". Notre pays a souvent été le champ de bataille de puissances étrangères. De nos jours et surtout depuis l’OPA sur la Générale de Belgique, c’est en Bourse que cette lutte se déroule.

S’il est normal de perdre en Bourse parce que soit les vents sont contraires (le marché se rétracte), soit l’entreprise et son management se sont mis en difficultés comme, par exemple, le cas le plus tragique de la faillite de Fortis, il n’est pas acceptable et certainement pas de l’intérêt stratégique de notre pays de laisser faire tout et n’importe quoi.

Protéger l’épargnant et l’emploi

Des petits pays comme la Suisse arrivent à faire en sorte que de grands groupes mondiaux cotés en Bourse, comme Nestlé ou Roche, se sentent en sécurité : cela n’est pas le cas de la Belgique.

Il est tout à fait anormal qu’une entreprise qui est cotée en Bourse de Bruxelles comme Nyrstar ait pu être totalement dépecée de ses actifs qui sont des joyaux historiques de notre industrie et cela, dans des conditions du type "Far West", avec la complicité d’administrateurs. Quel est l’intérêt d’avoir un organisme de contrôle si tout est permis et si l’épargnant et l’ancrage de l’emploi belge ne sont pas protégés de prédateurs bien plus grands et pernicieux ?

Une fois de plus, il a fallu que de petits épargnants s’organisent pour mener un combat qui peut sembler perdu d’avance tant celui-ci est inégal.

Un récent jugement redonne l’espoir

Mais un récent jugement du tribunal de Turnhout redonne l’espoir de voir une justice qui, malgré la complexité du dossier, a le courage que l’organisme de contrôle n’a pas encore eu. Par ce jugement, Trafigura, le puissant négociant en matières premières, qui s’est approprié sournoisement et pour deux fois rien Nyrstar, devra pour la première fois se justifier devant un tribunal belge. Qui en effet peut croire que les actifs de cette sublime entreprise, fleuron de notre industrie de transformation minière (cobalt, cadmium, zinc…), ne valent rien ! C’est pourtant ce que prétend le prédateur.

Il faut espérer que, contrairement à d’autres affaires qui malheureusement n’ont pas abouti, celle de Nyrstar et de la responsabilité de ses administrateurs et de Trafigura pourra être jugée sur le fond. Ceci malgré la lenteur et la complexité des procédures qui font l’affaire des prédateurs, qui espèrent soit que l’épargnant engagé se lasse et jette l’éponge, soit que la prescription soit atteinte ! Et oui malheureusement, mise devant un état de fait, souvent la réalité s’impose.

Mais ici, il s’agit de bien plus que de faire marche arrière ; il en va de la survie de la Bourse belge qui a théoriquement pour objectif de canaliser le capital vers des entreprises dont le leadership et souvent la technologie et l’emploi se trouvent dans notre pays.

Appauvrissement de l’Europe

En l'occurrence, ici, il y a contestation de droit : l'entreprise prédatrice ayant transféré les actifs de Nyrstar dans une nouvelle société appelée NN2 dans le pays du Brexit, c'est donc aussi un appauvrissement de l'Europe ! Pour cette raison aussi et afin qu'il y ait jurisprudence, l'État belge devrait aider les petits actionnaires dans leur combat de David contre Goliath.

Au lendemain du dépeçage de la Générale de Belgique et ensuite, constatant les milliards d’euros investis par la SFPI et par les sociétés d’investissements publics régionaux (SRIW, Sogepa, etc.) pour recréer un ancrage d’actionnariat principalement belge de nos entreprises, j’avais espéré que nous, les politiques, avions appris la leçon de l’importance d’une Bourse dynamique qui consolide l’ancrage belge et européen. Il n’est jamais trop tard..

L’"Affaire Nyrstar" peut être le déclic qui réveille la conscience et surtout l’intelligence collective pour faire en sorte que la Bourse belge survive et soit utile pour canaliser l’épargne en appui aux entreprises qui sont à la base de notre développement économique.