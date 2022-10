Budget wallon : que faut-il retenir ?

Le défi était de taille pour le gouvernement wallon mais, dès l'ouverture de la séance, Elio Di Rupo, le ministre-président wallon (PS), annonce la couleur : "Nous avons réussi à maîtriser le budget tout en apportant une réponse à la crise énergétique, dans une dynamique générale avec l'Union européenne et le niveau fédéral" , a-t-il annoncé en guise d'introduction, avant de poursuivre: "Nous avons connu le Covid, les inondations et la guerre, ce qui a coûté une dizaine de milliards d'euros, nous avons donc dû maîtriser l'évolution du déficit de la dette."

Les finances de la Région wallonne ne sont pas au beau fixe. Le covid et les inondations ont largement plombé le budget des années précédentes. Résultat : la dette wallonne s'élève à 230% du PIB, ce qui est gigantesque, et l'équilibre budgétaire est reporté à 2024. Mais le gouvernement fait des efforts puisque le gouvernement wallon réalise 150 millions d’€ d’économies structurelles en 2022 et 250 millions d’euros en 2023.

Pour 2023, le gouvernement wallon a annoncé une série de mesures :