La diversité : une priorité pour l’entreprise … et ses travailleurs !

Les entreprises belges se disent de plus en plus inclusives. Elles œuvrent pour plus de diversité au sein de leur personnel, que ce soit au niveau de leur âge, de leur genre ou de leurs origines.

Plusieurs entreprises se sont d'ailleurs engagée à respecter une nouvelle charte appelée Job Diversity. Le but est de suivre une politique de l'emploi qui corresponde à leurs valeurs et de respecter leurs obligations légales. Et c'est à leur avantage puisque l'inclusivité favorise le bon fonctionnement des entreprises. En effet, toutes les études convergent : la diversité augmente la qualité de la prise de décisions managériales. Elle favorise aussi la créativité et l’innovation.

Cette charte est toutefois nécessaire pour enrayer les logiques de recrutement prédominantes sur le marché de l'emploi. Il faut reconnaître qu’en Belgique, nous recrutons fort par cooptation. Or, le bouche-à-oreille est un procédé qui encourage les discriminations.