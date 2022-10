La pagaille à l'aéroport de Charleroi, un exemple des limites du droit de grève ?

L'aéroport de Charleroi a été fortement secoué ces derniers jours. En cause : la décision de l'aéroport de revoir le filtrage des passagers. Actuellement, le filtrage et le contrôle des passagers sont assurés via un marché public exécuté pour l’instant par Security Masters.

Mais la direction de l'aéroport a décidé de confier ces tâches à deux opérateurs au lieu d'un seul. A l’unanimité du conseil d’administration, preuve qu'il ne s'agit pas d'un caprice. L’aéroport est convaincu qu’en disposant de deux prestataires, cela permettrait de résoudre les difficultés opérationnelles avec le prestataire actuel qui perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et donc le service aux clients.

Mais les syndicats de Security Masters s’opposent à la décision de l’entreprise.

L'action touche-t-elle aux limites du droit de grève ?

Le droit de grève est limité par l’exercice des autres droits subjectifs, comme la libre circulation des personnes, le droit de propriété́, le droit de travailler et la liberté́ de ne pas faire la grève. Ensuite, si les grévistes peuvent tenter d’informer et de convaincre les non-grévistes, ils ne peuvent les empêcher d’aller travailler. A Charleroi, les grévistes n’ont apparemment pas empêché l’accès. Ils ont tout simplement débrayé et les autres équipes présentes à l’aéroport n’ont pu assumer leur travail. Un préavis de grève avait par ailleurs été déposé.

Sur le fond, les syndicats ont expliqué que ce n’était pas leur faute si la négociation avait échoué. Ce qui est risible, car la direction a pris une décision que les syndicats refusent en bloc : ce n’est donc, en fait, pas une négociation...

On se doute aussi que la direction a essayé de négocier avec l’entreprise afin de résoudre les problèmes opérationnels. C’est l'échec de trouver des solutions crédibles qui a conduit à la décision unanime du conseil d’administration de l’aéroport.

Et les passagers dans tout ça ?

La réglementation sur les droits des passagers prévoit le droit à un remboursement ou à une compensation supplémentaire lorsqu'un vol est annulé. Mais dans le cas présent, les passagers ne peuvent tout simplement pas accéder à l’avion. En quelque sorte la compagnie est elle-même victime de la grève. La seule chose qu’elle est tenue de faire, c’est d’informer les passagers.

Quant à l'assurance annulation, elle est a priori inopérante puisqu'elle n'intervient jamais en cas de force majeure. Et donc le risque existe aussi de perdre ses nuits d'hôtels.

Pa contre, depuis que l'aéroport est fermé, les compagnies doivent théoriquement offrir aux passagers le choix entre le remboursement de leur billet et l'acheminement vers leur destination finale par un vol de remplacement. Dans ce dernier cas, les passagers auraient les mêmes droits et la même compensation financière que les passagers d'un vol en retard : entre 250 et 600 euros selon la distance du vol.

Sauf si elles invoquent la force majeure tierce, ce qui n’est pas encore tout-à-fait sûr.