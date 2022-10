Accueil Economie Décideurs & chroniqueurs La bataille pour la 5G va faire un gagnant : l'investisseur éclairé En Belgique, après quelques difficultés initiales, les investissements vont bon train et les sites de télécommunication se multiplient. Une chronique de Maxim Manturov, responsable du conseil en investissement chez Freedom Finance Europe. Contribution externe ©©Andrey Popov – stock.adobe.com

À l’époque de la ruée vers l’or en Californie, il est vite apparu qu’il était plus facile de s’enrichir en vendant des pioches et des pelles aux mineurs qu’en tombant sur un filon d’or. Aujourd’hui, en pleine ruée vers l’or informatique, il faut investir dans les organisations qui vendent les équipements et les technologies dont les entreprises et les particuliers ont besoin au quotidien – les ordinateurs bien sûr, mais aussi la connexion Internet. Si les bureaux et les domiciles bénéficient...